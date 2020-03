Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановили — УЕФА

УЕФА официально приостановил все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20.

Все еврокубковые матчи, которые были запланированы на следующую неделю, не состоятся. Даты их проведения объявят позже. Соответствующее решение связано с эпидемией коронавируса. Таким образом, матч Шахтер — Вольфсбург отложен.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

Full statement:

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020