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Факты / Спорт

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы приостановили — УЕФА

УЕФА официально приостановил все матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20.

Все еврокубковые матчи, которые были запланированы на следующую неделю, не состоятся. Даты их проведения объявят позже. Соответствующее решение связано с эпидемией коронавируса. Таким образом, матч Шахтер — Вольфсбург отложен.

В результате переноса матчей жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА, запланированные на 20 марта, также откладываются.

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Сначала из-за увеличения количества инфицированных Covid-19 людей в нескольких странах решили проводить матчи без зрителей, а позже и вовсе приостановили чемпионаты. При пустых трибунах также сыграли три матча Лиги чемпионов и шесть матчей в Лиге Европы, два матча (с участием Интера и Ромы), — отменили.

Накануне УЕФА пригласил представителей 55 национальных ассоциаций, правление Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro принять участие в видеоконференции, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Встречу планируют провести во вторник 17 марта.

По информации французского издания L’Équipe, 17 марта должны объявить о переносе Евро-2020.

Источник: УЕФА

Фото: Dreamstime

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