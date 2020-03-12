Пандемия коронавируса: ФИФА переносит отборочные матчи Чемпионата мира 2022

Из-за коронавируса ФИФА решила отложить предстоящие южноамериканские отборочные матчи к Чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года.

Изначально они планировались на 23-31 марта 2020 года. Новые даты обещают объявить в ближайшее время.

– ФИФА продолжит оценивать ситуацию в отношении Covid-19 и примет решение о необходимости дальнейших изменений в расписании отборочных матчей, – говорится в сообщении.

Читайте: Как распространяется коронавирус Covid-2019 по миру — карта и хронология

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире и призвала страны принять срочные меры.

Недавно ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная Украины, как и в декабре 2019 года, оказалась на 24-й строчке в общем рейтинге, а среди представителей УЕФА — расположилась на 15-м месте.

Источник: FIFA