Пандемия коронавируса: ФИФА переносит отборочные матчи Чемпионата мира 2022

Из-за коронавируса ФИФА решила отложить предстоящие южноамериканские отборочные матчи к Чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года.
Изначально они планировались на 23-31 марта 2020 года. Новые даты обещают объявить в ближайшее время.
– ФИФА продолжит оценивать ситуацию в отношении Covid-19 и примет решение о необходимости дальнейших изменений в расписании отборочных матчей, – говорится в сообщении.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире и призвала страны принять срочные меры.
Недавно ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд. Сборная Украины, как и в декабре 2019 года, оказалась на 24-й строчке в общем рейтинге, а среди представителей УЕФА — расположилась на 15-м месте.
Источник: FIFA