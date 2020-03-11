Вспышка нового типа коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.

Согласно карте распространения коронавируса от Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в мире по состоянию на 11 марта инфицировано 114 443 человек.

От осложнений, вызванных заболеванием новым штаммом вируса, умерли 4 026 пациентов. Из больниц выписали 64 154 человек.

Всего в Италии обнаружили 10 149 больных, 631 человек умер. С 10 марта в стране везде карантин.

Больше всего человек за сутки вылечились в Китае – 1 372.

Иран также остается лидером по темпам распространения болезни. За сутки там наличие Covid-2019 подтвердили в 881 человека. Вылечились — 337.

Кроме того, в Южной Корее за сутки зарегистрировали 35 новых больных. Однако из больниц выписали 129 человек.

О первых случаях выявления вируса заявили в ПАР, Боснии и Герцеговине.

В Украине 3 марта зафиксировали первый случай инфицирования коронавирусом. На момент выявления заболевания Украина готова к борьбе с ним. Контактировавшие с больным лица находятся под наблюдением врачей-эпидемиологов.