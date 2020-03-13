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Факты / Спорт

Стало известно, когда может стартовать Формула-1

Формула-1 планирует начать сезон 2020 в июне этого года Гран-при в Азербайджане. Однако все будет зависеть от хода распространения Covid-19 миром.

Гран-при в Баку должно стартовать 7 июня.

Сначала Формула-1 отменила первый этап Гран-при в Мельбурне после того, как один из членов команды McLaren сдал положительный тест на коронавирус. Позже британская команда снялась с первого этапа, а Формула-1 объявила о его переносе.

Читайте: Стартовый этап Формулы-1 в Мельбурне отменили — BBC Sport

13 марта стало известно, что ближайшие гонки в Бахрейне и Вьетнаме также переносят, а этап в Китае отменили ранее.

В будущем ожидается отмена этапов в Нидерландах, Испании и Монако.

Ранее УЕФА принял решение приостановить розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. Даты возобновления турниров объявят позже.

Источник: Motosport

Фото: Dreamstime

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