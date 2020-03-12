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Факты / Спорт

Стартовый этап Формулы-1 в Мельбурне отменили — BBC Sport

Открытие нового сезона Формулы-1, которое было запланировано на эти выходные, отменили из-за распространения коронавируса.

Официального подтверждения от F1 или руководящего органа FIA пока не поступало, но в BBC Sport ссылаются на собственные источники в Формуле-1.

Ранее с Гран-при Австралии снялась британская команда McLaren в полном составе после того, как у одного из членов команды обнаружили Covid-19. Также известно, что четыре члена команды Haas сдали отрицательные тесты на коронавирус.

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Вспышка коронавируса, которая сейчас объявлена пандемией, привела к широкому срыву спортивных соревнований.

Из-за пандемии коронавируса ранее отложили Гран-при Китая в Формуле-1 и старт сезона в MotoGP. Второй этап F1 — Гран-при Бахрейна пройдет за закрытыми дверями. Также под угрозой срыва находится первый в истории этап во Вьетнаме, который запланирован на 5 апреля.

Ранее американская певица Майли Сайрус отменила свое выступление на Гран-при Австралии Формулы-1.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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