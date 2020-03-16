Футболисту лондонского Челси Мейсону Маунту грозит штраф за нарушение карантина.

15 марта Маунта заметили на футбольном поле одного из парков Лондона. При этом все игроки аристократов должны находиться на карантине после того, как у хавбека клуба Каллума Хадсона-Одои диагностировали Covid-19.

Позже 19-летний Хадсон-Одои заявил, что выздоровел от коронавируса.

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По данным британского издания Mirror, за нарушение карантина Маунту грозит штраф.

Кроме Маунта на футбольной площадке в лондонском парке заметили игрока Вест Хэм Юнайтед Деклана Райса.

13 марта стало известно, что чемпионат Англии, Чемпионшип и ниже дивизиона страны приостановили до 3 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

Вспышка коронавируса произошла в декабре 2019 года в китайской провинции Ухань и за три месяца распространилась примерно на 130 стран мира.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала Covid-19 пандемией. По последним данным, в мире заразились более 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.