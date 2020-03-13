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АПЛ приостановила все матчи до апреля

Все турниры, проходящие под эгидой Английской футбольной лиги, включая Чемпионшип и нижние дивизионы, приостановлены до 4 апреля из коронавирус.

Заседание правления EFL одобрил это решение единогласно. Также о приостановлении текущего розыгрыша объявила английская Премьер-лига.

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По словам журналиста BBC News Дэна Роана, официальные лица считают маловероятным, что турниры будут восстановлены именно 4 апреля.

Ранее из-за симптомов и подтвержденных фактов заражения футболистов на карантин ушли лондонские Арсенал и Челси, а также ливерпульский Эвертон. Также сегодня, 13 марта, стало известно о приостановлении нынешних розыгрышей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Источник: Premiere League

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