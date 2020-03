АПЛ приостановила все матчи до апреля

Все турниры, проходящие под эгидой Английской футбольной лиги, включая Чемпионшип и нижние дивизионы, приостановлены до 4 апреля из коронавирус.

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England

Заседание правления EFL одобрил это решение единогласно. Также о приостановлении текущего розыгрыша объявила английская Премьер-лига.

По словам журналиста BBC News Дэна Роана, официальные лица считают маловероятным, что турниры будут восстановлены именно 4 апреля.

BREAKING: Premier League and EFL look set to announce both will be suspended until at least Apr 4th, when situation will be reviewed. Hearing EFL board agreed on this unanimously. Premier League meeting happening in 10 mins when clubs will be urged to follow suit

— Dan Roan (@danroan) March 13, 2020