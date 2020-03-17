Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесут — Marca

Финальные матчи футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на конец июня из-за пандемии Covid-19.

Таким образом, финал Лиги чемпионов пройдет 27 июня, Лиги Европы — 24 июня. Сначала матче были запланированы на 30 мая и 27 мая соответственно. Финал Лиги чемпионов должен пройти в Стамбуле (Турция), Лиги Европы — в польском Гданьске.

Читайте: Шахтер на выезде обыграл Вольфсбург в матче с двумя незабитыми пенальти

Такое решение было принято 17 марта во время видеоконференции с участием УЕФА, представителей 55 ассоциаций, правления Ассоциации европейских клубов, представителей европейских лиг и профсоюза игроков FIFPro.

13 марта УЕФА приостановил матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на стадии 1/8 финала, при этом уже известны четыре команды, которые вышли в 1/4 финала ЛЧ: французский ПСЖ, итальянская Аталанта, испанский Атлетико и немецкий РБ Лейпциг.

Напомним, во время видеоконференции УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы по футболу 2020 на следующий год.