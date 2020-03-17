УЕФА хочет, чтобы внутренние чемпионаты закончились к концу июня — The Telegraph

Союз европейских футбольных ассоциаций надеется, что все матчи внутренних чемпионатов завершатся до конца июня.

Во вторник клубы узнают о соответствующем решении УЕФА после видеоконференции с участием представителей всех национальных ассоциаций.

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Также организация хочет, чтобы еврокубки были завершены, и внутренние розыгрыше чемпионатов возобновились в одно время. Чемпионат Европы предполагается перенести на 2021 год.

На данный момент из-за пандемии коронавируса приостановлены почти все европейские чемпионаты, в частности: Англии, Германии, Италии, Испании, Франции, Дании, Ирландии, Шотландии, Нидерландов, Австрии, Хорватии, Португалии, Польши.

В организации готовы на полную отмену Лиги наций и товарищеских матчей на год ради еврокубков.

Ранее стало известно, что УЕФА отменил бронирование отелей в Копенгагене во время Евро-2020. Это означает, что турнир, который запланирован на это лето, перенесут.