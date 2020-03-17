УЄФА хоче, щоб внутрішні чемпіонати закінчилися до кінця червня – The Telegraph

Союз європейських футбольних асоціацій надіється, що всі матчі внутрішні чемпіонати завершаться до кінця червня.

У вівторок клуби дізнаються про відповідне рішення УЄФА після відеоконференції за участю представників усіх національних асоціацій.

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Також організація хоче, щоб єврокубки були завершені, і внутрішні розіграші чемпіонатів поновилися в один час. Чемпіонат Європи передбачається перенести на 2021 рік.

На даний момент через пандемію коронавірусу припинені майже всі європейські чемпіонати, зокрема: Англії, Німеччини, Італії, Іспанії, Франції, Данії, Ірландії, Шотландії, Нідерландів, Австрії, Хорватії, Португалії, Польщі.

В організації готові на повне скасування Ліги націй і товариських матчів на рік заради єврокубків.

Раніше стало відомо, що УЄФА скасувала бронювання готелів у Копенгагені під час Євро-2020. Це означає, що турнір, який запланований на це літо, перенесуть.