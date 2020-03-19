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Факты / Спорт

42-летний Буффон не планирует завершать карьеру

Легенда туринского Ювентуса Джанлуиджи Буффон заявил, что не собирается заканчивать карьеру игрока.

42-летний футболист отметил, что его физическое состояние позволяет ему продолжат играть.

— Я не прекращаю играть, потому что все еще чувствую себя хорошо, а также из-за уважения к мечтам, которые у меня были. Никогда бы не подумал, что так далеко зайду.

Коронавирус? Мы должны уважать других и следовать указаниям, которые получаем. Этот опыт сделает нас ближе друг к другу. Я не чувствую себя плохо, находясь дома все время, мне пришлось просто адаптироваться. Теперь я чувствую себя хорошо, — сказал Буффон.

В текущем сезоне Серии А Буффон провел семь матчей за бьянконери, в которых пропустил семь мячей.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Италии приостановили до 3 апреля.

Источник: Marca

Фото: Dreamstime

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