В Италии отменили матчи Серии А и все спортивные соревнования

Национальный олимпийский комитет Италии принял решение приостановить все спортивные соревнования до 3 апреля 2020 года из-за ситуации с распространением коронавируса.

Решение было принято на встрече президента НОК Италии Джованни Малаго с представителями спортивных федераций. Решение касается всех национальных спортивных соревнований, которые проходят на территории Италии, в том числе и футбольной Серии А.

А вот международные турниры, например Лига чемпионов и Лига Европы, не подпадают под юрисдикцию НОК Италии.

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Стоит отметить, что решение вступит в силу только после того, как премьер-министр страны подпишет соответствующий указ.

Вспышка нового коронавируса произошла в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. По данным на 10 марта, количество людей в Италии, заразившихся, сейчас превышает 9 тыс. Более 450 человек в Италии умерли от Covid-19.

Напомним, в Англии перед матчами Премьер-лиги запретили рукопожатия.

Источник: Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Fabrizio Romano