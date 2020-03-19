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Факты / Спорт

Отрезал руки и вырвал зубы: экс-бойца ММА подозревают в жестоком убийстве

Бывший боец ​​ММА Седрик Маркс обвиняется в нескольких убийствах в США.

45-летнего американца обвиняют в убийстве матери своего ребенка Эйприл Пис, которое произошло в 2009 году в штате Вашингтон. Седрик отрезал у убитой руки и вырвал зубы, чтобы ее невозможно было идентифицировать.

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Отмечается, что Маркс и Пис не могли прийти к согласию относительно опеки над ребенком.

Также Маркса подозревают в убийстве бывшей подруги и другого мужчины в Техасе в январе прошлого года, заявили в полиции.

Седрик Маркс завершил профессиональную карьеру бойца в 2018 году. В октагоне он получил 31 победу, еще 28 боев с его участием завершились поражением.

Напомним, в России на рынке расстреляли горнолыжника Вадима Янголенко и его беременную жену на глазах сына.

Источник: AP

Фото: Getty Images

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