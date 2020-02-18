В Калининграде трагически погиб чемпион СССР по горнолыжному спорту Вадим Янголенко.

Инцидент произошел у входа на Центральный рынок Калининграда. 63-летний предприниматель Фазиль Бахрамов, который торговал на рынке овощами и фруктами, открыл стрельбу из охотничьего ружья по своим конкурентам – Янголенко и его беременной жене Дарье.

13-летнему сыну бывшего спортсмена, на глазах которого расстреляли родителей, удалось сбежать.

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Позже убийца выстрелил себе в грудь и скончался в больнице.

По данным следствия, мужчины давно конфликтовали как на коммерческой, так и на бытовой почве. Последний конфликт, который завершился трагедией, возник из-за неудачно припаркованной машины.

В 1985 и 1989 годах на чемпионате СССР Янголенко выиграл золото в слаломе.

Напомним, бывший тренер Конора МакГрегора Джонатан Дарган сел в тюрьму за убийство.