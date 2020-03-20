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Факты / Спорт

Футболисты Баварии Горецка и Киммих пожертвовали €1 млн на борьбу с Covid-19

Футболисты мюнхенской Баварии Леон Горецка и Йозуа Киммих пожертвовали €1 млн благотворительным организациям, которые борются с пандемией коронавируса.

Об этом в соцсетях рассказал 25-летний хавбек мюнхенцев Горецка.

— На поле мы можем обыграть кого угодно, но победить коронавирус мы сможем только вместе. Поэтому мы вместе с Йозуа Киммихом создали инициативу #WeKickCorona и пожертвовали €1 млн социальным и благотворительным организациям на борьбу с вирусом, — отметил Горецка.

В Германии число случаев заражения превысило 15 тыс., от вируса Covid-19 умерли более 40 человек.

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Немецкая футбольная лига приостановила Бундеслигу до 2 апреля. Однако ожидается, что сезон без зрителей может возобновится не раньше мая.

Напомним, форвард Ливерпуля Садио Мане пожертвовал €45 тыс. на борьбу с Covid-19 в Сенегале.

Фото: Getty Images

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