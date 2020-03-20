Футболисты Баварии Горецка и Киммих пожертвовали €1 млн на борьбу с Covid-19

Футболисты мюнхенской Баварии Леон Горецка и Йозуа Киммих пожертвовали €1 млн благотворительным организациям, которые борются с пандемией коронавируса.

Об этом в соцсетях рассказал 25-летний хавбек мюнхенцев Горецка.

— На поле мы можем обыграть кого угодно, но победить коронавирус мы сможем только вместе. Поэтому мы вместе с Йозуа Киммихом создали инициативу #WeKickCorona и пожертвовали €1 млн социальным и благотворительным организациям на борьбу с вирусом, — отметил Горецка.

Auf dem Platz können wir jeden schlagen. Aber Corona schlagen wir nur gemeinsam! Deswegen gründen Joshua Kimmich und ich die Initative «WE KICK CORONA» und spenden privat 1 Mio. Euro für soziale und karitative Einrichtungen. Macht mit auf https://t.co/qYai1pYawh pic.twitter.com/ZVdnAgamCS — Leon Goretzka (@leongoretzka_) March 20, 2020

В Германии число случаев заражения превысило 15 тыс., от вируса Covid-19 умерли более 40 человек.

Читайте: Месси, Рамос и Попов: футболисты призвали оставаться дома во время карантина

Немецкая футбольная лига приостановила Бундеслигу до 2 апреля. Однако ожидается, что сезон без зрителей может возобновится не раньше мая.

Напомним, форвард Ливерпуля Садио Мане пожертвовал €45 тыс. на борьбу с Covid-19 в Сенегале.