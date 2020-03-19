Месси, Рамос и Попов: футболисты призвали оставаться дома во время карантина

Футболисты мадридского Реала, каталонской Барселоны, английского Ливерпуля и киевского Динамо призывают всех болельщиков и граждан оставаться дома из-за карантина, который связан с распространением вируса Covid-19.

Капитан мадридского Реала Серхио Рамос, а также футболисты сливочных Марсело и Карим Бензема сейчас сидят дома и попросили болельщиков следовать их примеру.

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Также видеообращение записали игроки киевского Динамо Денис Попов, Беньямин Вербич, Миккель Дуелунд, Фран Соль, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и Сергей Сидорчук.

Шестикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси и лучший защитник мира Вирджил ван Дейк подчеркнули важность карантинного режима. К ним присоединились Дэвид Бекхэм, Вячеслав Шевчук, Артем Милевский, Луиш Фигу и наставник Эвертона Карло Анчелотти.

Напомним, звезды украинского шоу-бизнеса записали ролик, в котором призвали всех соблюдать правила гигиены, чтобы не заразиться коронавирусом Covid-19.