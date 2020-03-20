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Ливерпуль и МЮ продолжат платить работникам стадионов несмотря на паузу

Футбольные клубы Манчестер Юнайтед и Ливерпуль решили продолжить выплаты работникам стадионов Олд Траффорд и Энфилд несмотря на остановку сезона из-за коронавируса.

Манкунианцы продолжат платить зарплату рабочим Олд Траффорд, даже если сезон не восстановят.

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В текущем чемпионате Англии перенесут как минимум четыре домашних игры МЮ, за которые более 3 тыс. рабочих стадиона получат зарплату в размере более €1 млн.

Сотрудники Энфилда за шесть недель также получат от Ливерпуля более €825 тыс.

Из-за паузы у красных перенесут минимум три домашних матча: против Кристал Пэлас, Астон Виллы и Бернли. Клубу это обойдется в €220-275 тыс. за одну игру.

Напомним, английская Премьер-лига приняла новую дату возобновления текущего розыгрыша чемпионата.

Источник: Manchester United, Liverpool Echo

Фото: Dreamstime

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