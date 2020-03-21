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Факты / Спорт

Международная федерация хоккея отменила чемпионат мира 2020

Международная федерация хоккея объявила об отмене чемпионата мира-2020 в Швейцарии из-за коронавируса.

— Коронавирус — это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением.

Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны на время отложить спорт и поддержать как государственные органы, так и сообщество хоккея на льду, — заявил президент IIHF Рене Фазель.

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Также организаторы добавили, что перенести чемпионат в другие города тоже нет возможности.

Напомним, чемпионат мира по хоккею должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Источник: IIHF 

Фото: Pixabay

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