Какие спортивные турниры отменили из-за коронавируса (СПИСОК)

Пандемия коронавируса в мире внесла свои коррективы в спортивные события и соревнования. Изменений коснулись больших футбольных, хоккейных и баскетбольных турниров.

Почти месяц назад, 12 февраля, стало известно о переносе этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Китая из-за вспышки коронавируса.

Однако тогда мало кто мог поверить, что уже ровно через месяц массовых изменения внесут в календари Лиги чемпионов, Копа Либертадорес, НХЛ, НБА, теннисных Masters и даже турниров по киберспорту.

Читайте: Стало известно, когда может стартовать Формула-1

Теперь на волоске держится Евро-2020, которое скорее всего перенесут на следующий год. Также неизвестна судьба Олимпийских игр 2020 в Токио.

Факты ICTV собрали список важных турниров и соревнований, которые отменили или перенесли.

Футбол

Лига чемпионов — матчи перенесены на неопределенный срок;

Лига Европы — матчи перенесены на неопределенный срок;

Чемпионат Англии — приостановлен до 4 апреля;

Чемпионат Испании — приостановлен минимум на два тура;

Чемпионат Германии — приостановлен до 2 апреля;

Чемпионат Франции — все матчи отменены на неопределенный срок;

Чемпионат Италии — приостановлен до 3 апреля;

Чемпионат Украины — все матчи до 3 апреля будут играть без зрителей;

Кубок Либертадорес — матчи перенесены на неопределенный срок;

MLS — чемпионат приостановлен на 30 дней

Чемпионат Португалии — приостановлен на неопределенный срок;

Чемпионат Нидерландов — приостановлен до 31 марта;

Чемпионат Шотландии — приостановлен на неопределенный срок;

Чемпионат Ирландии — приостановлен до 29 марта;

Чемпионат Турции — все матчи до 30 апреля будут играть без зрителей;

Отборочный этап ЧМ-2022 в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка) — приостановлен на неопределенный срок;

Отборочный этап ЧМ-2022 в зоне AFC (Азия) — приостановлен на неопределенный срок;

Теннис

Отменены следующие турниры:

Индиан-Уэллс (Masters, хард) — АТР, WTA;

Майами (Masters, хард) — АТР, WTA;

Хьюстон (грунт) — АТР;

Чарльстон (грунт) — WTA;

Марракеш (грунт) — АТР;

Богота (грунт) — WTA;

Будапешт (грунт) — Кубок Федерации;

Монте-Карло (Masters, почва) — АТР;

Барселона (грунт) — АТР;

Будапешт (грунт) — АТР;

Прага (грунт) — WTA;

Другие виды спорта

Баскетбол — НБА приостановлена ​​на неопределенный срок;

Хоккей — НХЛ приостановлена ​​на неопределенный срок;

Бейсбол — старт сезона MLB отложен на неопределенный срок;

Баскетбол — все турниры под эгидой Евролиги (Евролига, Еврокубок, Adidas Next Generation) — приостановлены;

Баскетбол — все турниры под эгидой ФИБА (Лига чемпионов и Кубок Европы ФИБА) — приостановлены на неопределенный срок;

Формула-1 — Гран-при Китая, Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределенный срок;

Фехтование — все турниры под эгидой FIE на 30 дней приостановлены;

Гандбол — все соревнования под эгидой ЕФ приостановлено до 12 апреля;

Волейбол — все турниры под эгидой CEV до 3 апреля приостановлены (еще не завершены Лига чемпионов, Кубок CEV и Кубок вызова);

Самбо — все турниры под эгидой FIAS, которые должны были состояться до 30 апреля, перенесены;

Волейбол — мужская и женская Лиги наций перенесены и состоятся не раньше Олимпиады в Токио;

Авто — гонка WRC Ралли Аргентины отложена на неопределенный срок;

Велоспорт — многодневка Джиро д’Италия перенесена на неопределенный срок;

Отменены следующие турниры:

Бокс — Олимпийский отборочный турнир в Лондоне;

Фигурное катание — чемпионат мира;

Биатлон — последний этап Кубка мира в Осло;

Прыжки с трамплина — этапы Кубка мира в России и Норвегии;

Горнолыжный спорт — финал Кубка мира в Кортина д’Ампеццо;

Шорт-трек — чемпионат мира в Сеуле;

Хоккей — чемпионат мира U-18;

Хоккей — чемпионат мира среди женщин;

Формула-1 — первый этап сезона-2020 Гран-при Австралии;

MMA — турнир Bellator 241 в Анкасвилле;

Киберспорт — мейджор по Dota 2 в Лос-Анджелесе;

Олимпийская эстафета огня в Греции;

Напомним, 17 марта УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на следующий год после встречи с представителями 55 ассоциаций.