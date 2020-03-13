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Факты / Спорт

Какие спортивные турниры отменили из-за коронавируса (СПИСОК)

Пандемия коронавируса в мире внесла свои коррективы в спортивные события и соревнования. Изменений коснулись больших футбольных, хоккейных и баскетбольных турниров.

Почти месяц назад, 12 февраля, стало известно о переносе этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Китая из-за вспышки коронавируса.

Однако тогда мало кто мог поверить, что уже ровно через месяц массовых изменения внесут в календари Лиги чемпионов, Копа Либертадорес, НХЛ, НБА, теннисных Masters и даже турниров по киберспорту.

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Теперь на волоске держится Евро-2020, которое скорее всего перенесут на следующий год. Также неизвестна судьба Олимпийских игр 2020 в Токио.

Факты ICTV собрали список важных турниров и соревнований, которые отменили или перенесли.

Футбол

  • Лига чемпионов — матчи перенесены на неопределенный срок;
  • Лига Европы — матчи перенесены на неопределенный срок;
  • Чемпионат Англии — приостановлен до 4 апреля;
  • Чемпионат Испании — приостановлен минимум на два тура;
  • Чемпионат Германии — приостановлен до 2 апреля;
  • Чемпионат Франции — все матчи отменены на неопределенный срок;
  • Чемпионат Италии — приостановлен до 3 апреля;
  • Чемпионат Украины — все матчи до 3 апреля будут играть без зрителей;

АПЛ Футбол

  • Кубок Либертадорес — матчи перенесены на неопределенный срок;
  • MLS — чемпионат приостановлен на 30 дней
  • Чемпионат Португалии — приостановлен на неопределенный срок;
  • Чемпионат Нидерландов — приостановлен до 31 марта;
  • Чемпионат Шотландии — приостановлен на неопределенный срок;
  • Чемпионат Ирландии — приостановлен до 29 марта;
  • Чемпионат Турции — все матчи до 30 апреля будут играть без зрителей;
  • Отборочный этап ЧМ-2022 в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка) — приостановлен на неопределенный срок;
  • Отборочный этап ЧМ-2022 в зоне AFC (Азия) — приостановлен на неопределенный срок;

Теннис

Отменены следующие турниры:

  • Индиан-Уэллс (Masters, хард) — АТР, WTA;
  • Майами (Masters, хард) — АТР, WTA;
  • Хьюстон (грунт) — АТР;
  • Чарльстон (грунт) — WTA;
  • Марракеш (грунт) — АТР;
  • Богота (грунт) — WTA;
  • Будапешт (грунт) — Кубок Федерации;
  • Монте-Карло (Masters, почва) — АТР;
  • Барселона (грунт) — АТР;
  • Будапешт (грунт) — АТР;
  • Прага (грунт) — WTA;

Другие виды спорта

  • Баскетбол — НБА приостановлена ​​на неопределенный срок;
  • Хоккей — НХЛ приостановлена ​​на неопределенный срок;
  • Бейсбол — старт сезона MLB отложен на неопределенный срок;
  • Баскетбол — все турниры под эгидой Евролиги (Евролига, Еврокубок, Adidas Next Generation) — приостановлены;
  • Баскетбол — все турниры под эгидой ФИБА (Лига чемпионов и Кубок Европы ФИБА) — приостановлены на неопределенный срок;

НБА

  • Формула-1 — Гран-при Китая, Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределенный срок;
  • Фехтование — все турниры под эгидой FIE на 30 дней приостановлены;
  • Гандбол — все соревнования под эгидой ЕФ приостановлено до 12 апреля;
  • Волейбол — все турниры под эгидой CEV до 3 апреля приостановлены (еще не завершены Лига чемпионов, Кубок CEV и Кубок вызова);
  • Самбо — все турниры под эгидой FIAS, которые должны были состояться до 30 апреля, перенесены;
  • Волейбол — мужская и женская Лиги наций перенесены и состоятся не раньше Олимпиады в Токио;
  • Авто — гонка WRC Ралли Аргентины отложена на неопределенный срок;
  • Велоспорт — многодневка Джиро д’Италия перенесена на неопределенный срок;

Отменены следующие турниры:

  • Бокс — Олимпийский отборочный турнир в Лондоне;
  • Фигурное катание — чемпионат мира;
  • Биатлон — последний этап Кубка мира в Осло;
  • Прыжки с трамплина — этапы Кубка мира в России и Норвегии;
  • Горнолыжный спорт — финал Кубка мира в Кортина д’Ампеццо;
  • Шорт-трек — чемпионат мира в Сеуле;
  • Хоккей — чемпионат мира U-18;
  • Хоккей — чемпионат мира среди женщин;
  • Формула-1 — первый этап сезона-2020 Гран-при Австралии;
  • MMA — турнир Bellator 241 в Анкасвилле;
  • Киберспорт — мейджор по Dota 2 в Лос-Анджелесе;
  • Олимпийская эстафета огня в Греции;

Напомним, 17 марта УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на следующий год после встречи с представителями 55 ассоциаций.

Фото: Dreamstime

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