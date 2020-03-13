Какие спортивные турниры отменили из-за коронавируса (СПИСОК)

Пандемия коронавируса в мире внесла свои коррективы в спортивные события и соревнования. Изменений коснулись больших футбольных, хоккейных и баскетбольных турниров.
Почти месяц назад, 12 февраля, стало известно о переносе этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Китая из-за вспышки коронавируса.
Однако тогда мало кто мог поверить, что уже ровно через месяц массовых изменения внесут в календари Лиги чемпионов, Копа Либертадорес, НХЛ, НБА, теннисных Masters и даже турниров по киберспорту.
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Теперь на волоске держится Евро-2020, которое скорее всего перенесут на следующий год. Также неизвестна судьба Олимпийских игр 2020 в Токио.
Факты ICTV собрали список важных турниров и соревнований, которые отменили или перенесли.
Футбол
- Лига чемпионов — матчи перенесены на неопределенный срок;
- Лига Европы — матчи перенесены на неопределенный срок;
- Чемпионат Англии — приостановлен до 4 апреля;
- Чемпионат Испании — приостановлен минимум на два тура;
- Чемпионат Германии — приостановлен до 2 апреля;
- Чемпионат Франции — все матчи отменены на неопределенный срок;
- Чемпионат Италии — приостановлен до 3 апреля;
- Чемпионат Украины — все матчи до 3 апреля будут играть без зрителей;
- Кубок Либертадорес — матчи перенесены на неопределенный срок;
- MLS — чемпионат приостановлен на 30 дней
- Чемпионат Португалии — приостановлен на неопределенный срок;
- Чемпионат Нидерландов — приостановлен до 31 марта;
- Чемпионат Шотландии — приостановлен на неопределенный срок;
- Чемпионат Ирландии — приостановлен до 29 марта;
- Чемпионат Турции — все матчи до 30 апреля будут играть без зрителей;
- Отборочный этап ЧМ-2022 в зоне КОНМЕБОЛ (Южная Америка) — приостановлен на неопределенный срок;
- Отборочный этап ЧМ-2022 в зоне AFC (Азия) — приостановлен на неопределенный срок;
Теннис
Отменены следующие турниры:
- Индиан-Уэллс (Masters, хард) — АТР, WTA;
- Майами (Masters, хард) — АТР, WTA;
- Хьюстон (грунт) — АТР;
- Чарльстон (грунт) — WTA;
- Марракеш (грунт) — АТР;
- Богота (грунт) — WTA;
- Будапешт (грунт) — Кубок Федерации;
- Монте-Карло (Masters, почва) — АТР;
- Барселона (грунт) — АТР;
- Будапешт (грунт) — АТР;
- Прага (грунт) — WTA;
Другие виды спорта
- Баскетбол — НБА приостановлена на неопределенный срок;
- Хоккей — НХЛ приостановлена на неопределенный срок;
- Бейсбол — старт сезона MLB отложен на неопределенный срок;
- Баскетбол — все турниры под эгидой Евролиги (Евролига, Еврокубок, Adidas Next Generation) — приостановлены;
- Баскетбол — все турниры под эгидой ФИБА (Лига чемпионов и Кубок Европы ФИБА) — приостановлены на неопределенный срок;
- Формула-1 — Гран-при Китая, Бахрейна и Вьетнама отложены на неопределенный срок;
- Фехтование — все турниры под эгидой FIE на 30 дней приостановлены;
- Гандбол — все соревнования под эгидой ЕФ приостановлено до 12 апреля;
- Волейбол — все турниры под эгидой CEV до 3 апреля приостановлены (еще не завершены Лига чемпионов, Кубок CEV и Кубок вызова);
- Самбо — все турниры под эгидой FIAS, которые должны были состояться до 30 апреля, перенесены;
- Волейбол — мужская и женская Лиги наций перенесены и состоятся не раньше Олимпиады в Токио;
- Авто — гонка WRC Ралли Аргентины отложена на неопределенный срок;
- Велоспорт — многодневка Джиро д’Италия перенесена на неопределенный срок;
Отменены следующие турниры:
- Бокс — Олимпийский отборочный турнир в Лондоне;
- Фигурное катание — чемпионат мира;
- Биатлон — последний этап Кубка мира в Осло;
- Прыжки с трамплина — этапы Кубка мира в России и Норвегии;
- Горнолыжный спорт — финал Кубка мира в Кортина д’Ампеццо;
- Шорт-трек — чемпионат мира в Сеуле;
- Хоккей — чемпионат мира U-18;
- Хоккей — чемпионат мира среди женщин;
- Формула-1 — первый этап сезона-2020 Гран-при Австралии;
- MMA — турнир Bellator 241 в Анкасвилле;
- Киберспорт — мейджор по Dota 2 в Лос-Анджелесе;
- Олимпийская эстафета огня в Греции;
Напомним, 17 марта УЕФА объявит о переносе Евро-2020 на следующий год после встречи с представителями 55 ассоциаций.