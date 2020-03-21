Міжнародна федерація хокею оголосила про скасування чемпіонату світу-2020 на Швейцарії через коронавірус.
– Коронавірус – це глобальна проблема, яка вимагає значних зусиль з боку державних органів для боротьби з його поширенням.
Ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати цю боротьбу. Ми повинні на якийсь час відкласти спорт і підтримати як державні органи, так і спільноту хокею на льоду, – заявив президент IIHF Рене Фазель.
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Також організатори додали, що перенести чемпіонат до інших міст також немає можливості.
Нагадаємо, чемпіонат світу з хокею повинен був пройти в швейцарських Цюріху та Лозанні з 8 по 24 травня.
Джерело: IIHF
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