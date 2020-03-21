Методы борьбы с коронавирусом: опыт Китая и Южной Кореи

Мировой опыт доказывает, что карантинные меры — это необходимость. Эпидемия преодолевали в Китае и теперь там уже третий день подряд не фиксируют новых заражений. В стране все делалось жестко, но одновременно неосторожность итальянцев теперь убивает тысячи жителей страны.

11-миллионый город Ухань, откуда началась пандемия вируса. Китайцы приняли жесткие меры. Карантин означал не просто прекращение передвижения по городу, людям запретили выходить из дома.

Чтобы контролировать передвижение людей в Китае разработали специальное приложение. QR-код зеленого, желтого или красного цветов. Каждому присваивается цвет, согласно риску заражения.

Свободно перемещаться могут только люди с зеленым и желтым QR-кодом. Программа анализирует данные о перемещении и контакты владельца смартфона. Жесткие меры дали результат. Сегодня в Ухане впервые никто не заразился.

Зато в Италии долгое время ситуация была сравнительно контролируемой. До 8 марта количество смертей не превышала полсотни в день, после 8 марта — настоящая катастрофа, более ста погибших в день, и сейчас количество жертв коронавируса в Италии сравнялась с Китаем. А все потому, что итальянцы пренебрежительно отнеслись к карантину.

Они не прекратили посещать общественные места, и даже больше, поехали с детьми к своим родителям, и тем самым привезли вирус к уязвимым пожилым людям.

Факты ICTV ранее писали о том, как мир приспосабливается к реалиям коронавируса.

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