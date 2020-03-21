Третий футболист Ювентуса заразился коронавирусом

Нападающий туринского Ювентуса и национальной команды Аргентины Дибала, а также его девушка заразились коронавирусом.

Об этом футболист сообщил на страницах своих соцсетей.

— Привет всем, я хотел сообщить, что мы получили результаты теста на Covid-19. У меня и Орианы положительный результат.

К счастью, мы прекрасно чувствуем себя. Спасибо за ваши сообщения и всем привет, — написал Дибала в Twitter.