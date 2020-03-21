PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Третий футболист Ювентуса заразился коронавирусом

Нападающий туринского Ювентуса и национальной команды Аргентины Дибала, а также его девушка заразились коронавирусом.

Об этом футболист сообщил на страницах своих соцсетей.

— Привет всем, я хотел сообщить, что мы получили результаты теста на Covid-19. У меня и Орианы положительный результат.

К счастью, мы прекрасно чувствуем себя. Спасибо за ваши сообщения и всем привет, — написал Дибала в Twitter.

Читайте: Футболист Ювентуса Матьюди заразился Covid-19

Напомним, весь клуб сейчас на карантине после того, как стало известно о заражении защитника ругань.

О болезни 25-летнего защитника стало известно 11 марта. Туринский Ювентус заявил, что инфекция Covid-19 у Ругани пока протекает без симптомов.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка