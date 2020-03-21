Третий футболист Ювентуса заразился коронавирусом

Нападающий туринского Ювентуса и национальной команды Аргентины Дибала, а также его девушка заразились коронавирусом.
Об этом футболист сообщил на страницах своих соцсетей.
— Привет всем, я хотел сообщить, что мы получили результаты теста на Covid-19. У меня и Орианы положительный результат.
К счастью, мы прекрасно чувствуем себя. Спасибо за ваши сообщения и всем привет, — написал Дибала в Twitter.
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Напомним, весь клуб сейчас на карантине после того, как стало известно о заражении защитника ругань.
О болезни 25-летнего защитника стало известно 11 марта. Туринский Ювентус заявил, что инфекция Covid-19 у Ругани пока протекает без симптомов.
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