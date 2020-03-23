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Факты / Спорт

Грация и красота в бассейне! Снимки фотографа из Словакии покорили сеть

Фотограф из Словакии Мария Шварбова демонстрировала свои яркие работы на галереях и фестивалях по всему миру.

Прежде чем стать фотографом, Мария Шварбова изучала реставраторство и археологию, что сильно отразилось на ее минималистичной фотосерии Плавательный бассейн (Swimming Pool).

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На снимках Марии люди, похожи на роботов и манекенов, находятся в бассейне, который окрашен в пастельных тонах.

Грация и красота в бассейне! Снимки фотографа Марии Шварбовой покорили сеть

В 2014 году подруга Шварбовой посоветовала ей обратить внимание на 80-летний бассейн в городе Злате Моравче, который ранее принадлежал местной школе. Несмотря на то, что он был закрыт более десяти лет, Шварбова удивился, ведь он оказался наполнен водой.

— Когда я увидела бассейн впервые, меня захватила архитектура этого большого открытого пространства. В нем можно увидеть вневременность, — сказала Шварбова.

Все снимки, которые Шварбова делала в бассейнах были построены между 1920 и 1970 годами. Они являются ярким образцом архитектуры функционализма, которая была распространена в регионе с 1948 по 1989 год, когда Словакия была частью коммунистической Чехословакии.

Грация и красота в бассейне! Снимки фотографа из Словакии покорили сеть / 10 фотографий

Фотограф заявила, что ее работы вдохновлены спартакиадами, массовыми гимнастическими мероприятиями, которые были организованы коммунистическим правительством, когда тысячи участников в унисон выполняли рутинные движения.

 

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Допис, поширений Maria Shvarbova (@maria.svarbova)

При обработке снимков она увеличила количество моделей на фото и отретушировала цвета. В итоге работы вышли беззаботными и сюрреалистическими, которые демонстрируют несовершенный мир.

Напомним, колумбийская певица Шакира представила сюрреалистический клип на песню Me Gusta.

Фото: Maria Shvarbova

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