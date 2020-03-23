Грация и красота в бассейне! Снимки фотографа Марии Шварбовой покорили сеть

Фотограф из Словакии Мария Шварбова демонстрировала свои яркие работы на галереях и фестивалях по всему миру.
Прежде чем стать фотографом, Мария Шварбова изучала реставраторство и археологию, что сильно отразилось на ее минималистичной фотосерии Плавательный бассейн (Swimming Pool).
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На снимках Марии люди, похожи на роботов и манекенов, находятся в бассейне, который окрашен в пастельных тонах.
В 2014 году подруга Шварбовой посоветовала ей обратить внимание на 80-летний бассейн в городе Злате Моравче, который ранее принадлежал местной школе. Несмотря на то, что он был закрыт более десяти лет, Шварбова удивился, ведь он оказался наполнен водой.
— Когда я увидела бассейн впервые, меня захватила архитектура этого большого открытого пространства. В нем можно увидеть вневременность, — сказала Шварбова.
Все снимки, которые Шварбова делала в бассейнах были построены между 1920 и 1970 годами. Они являются ярким образцом архитектуры функционализма, которая была распространена в регионе с 1948 по 1989 год, когда Словакия была частью коммунистической Чехословакии.
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Фотограф заявила, что ее работы вдохновлены спартакиадами, массовыми гимнастическими мероприятиями, которые были организованы коммунистическим правительством, когда тысячи участников в унисон выполняли рутинные движения.Переглянути цей допис в Instagram
При обработке снимков она увеличила количество моделей на фото и отретушировала цвета. В итоге работы вышли беззаботными и сюрреалистическими, которые демонстрируют несовершенный мир.
Напомним, колумбийская певица Шакира представила сюрреалистический клип на песню Me Gusta.
Фото: Maria ShvarbovaТеги: Басейн, Спорт, Фотограф, ФотографииЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Загружается…Загружается…
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