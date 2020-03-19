Российские синхронистки поддержали группу Little Big после отмены Евровидения-2020 из-за пандемии Covid-19.
Спортсменки под водой повторили движения из клипа группы на песню Uno, с которой Little Big должен был выступить на Евровидении.
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Видео танцев под водой выложила двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина.
— Несмотря на отмену Евровидения в 2020 году, мы хотели бы поддержать группу Little Big и их песню Uno, с которой они должны были представить Россию в Роттердаме. Для нас вы лучшие! — написала Шишкина в Instagram.
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Кроме Аллы Шишкиной, в съемке видео приняли участие Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Александра Пацкевич и Марина Голядкина.
Напомним, песенный конкурс Евровидение-2020 отменили из-за пандемии коронавируса. Конкурс должен был пройти в мае в Роттердаме.
Источник: Alla Shishkina