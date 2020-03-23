PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Грація та краса у басейні! Знімки фотографа зі Словаччини підкорили мережу

Фотограф зі Словаччини Марія Шварбова демонструвала свої яскраві роботи на галереях та фестивалях у всьому світі.

Перш ніж стати фотографом, Марія Шварбова вивчала реставраторство та археологію, що дуже позначилося на її мінімалістичній фотосерії Плавальний басейн (Swimming Pool).

Читайте: Синхроністки повторили рухи з кліпу Little Big під водою

На знімках Марії люди, схожі на роботів та манекенів, перебувають у басейні, який пофарбований у пастельних тонах.

Грація та краса у басейні! Знімки фотографа Марії Шварбової підкорили мережу

У 2014 році подруга Шварбової порадила їй звернути увагу на 80-річний басейн у місті Злате Моравче, який раніше належав місцевій школі. Попри те, що він був закритий понад десятиліття, Шварбова здивувався, адже він виявився наповнений водою.

— Коли я побачила басейн вперше, мене захопила архітектура цього великого відкритого простору. В ньому можна побачити позачасовість, – сказала Шварбова.

Всі знімки, які Шварбова робила у басейнах були побудовані між 1920 та 1970 роками. Вони є яскравим зразком архітектури функціоналізму, що була поширена у регіоні з 1948 по 1989 рік, коли Словаччина була частиною комуністичної Чехословаччини.

Грація та краса у басейні! Знімки фотографа зі Словаччини підкорили мережу / 10 фотографий

Фотограф заявила, що її роботи натхненні спартакіадами, масовими гімнастичними заходи, які були організовані комуністичним урядом, коли тисячі учасників в унісон виконували рутинні рухи.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Maria Shvarbova (@maria.svarbova)

Під час обробки знімків вона збільшила кількість моделей на фото та відретушувала кольори. У підсумку роботи вийшли безтурботними та сюрреалістичними, які демонструють недосконалий світ.

Нагадаємо, колумбійська співачка Шакіра презентувала сюрреалістичний кліп на пісню Me Gusta.

Фото: Maria Shvarbova

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка