Грація та краса у басейні! Знімки фотографа Марії Шварбової підкорили мережу

Фотограф зі Словаччини Марія Шварбова демонструвала свої яскраві роботи на галереях та фестивалях у всьому світі.

Перш ніж стати фотографом, Марія Шварбова вивчала реставраторство та археологію, що дуже позначилося на її мінімалістичній фотосерії Плавальний басейн (Swimming Pool).

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На знімках Марії люди, схожі на роботів та манекенів, перебувають у басейні, який пофарбований у пастельних тонах.

У 2014 році подруга Шварбової порадила їй звернути увагу на 80-річний басейн у місті Злате Моравче, який раніше належав місцевій школі. Попри те, що він був закритий понад десятиліття, Шварбова здивувався, адже він виявився наповнений водою.