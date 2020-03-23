Грація та краса у басейні! Знімки фотографа Марії Шварбової підкорили мережу

Фотограф зі Словаччини Марія Шварбова демонструвала свої яскраві роботи на галереях та фестивалях у всьому світі.
Перш ніж стати фотографом, Марія Шварбова вивчала реставраторство та археологію, що дуже позначилося на її мінімалістичній фотосерії Плавальний басейн (Swimming Pool).
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На знімках Марії люди, схожі на роботів та манекенів, перебувають у басейні, який пофарбований у пастельних тонах.
У 2014 році подруга Шварбової порадила їй звернути увагу на 80-річний басейн у місті Злате Моравче, який раніше належав місцевій школі. Попри те, що він був закритий понад десятиліття, Шварбова здивувався, адже він виявився наповнений водою.
— Коли я побачила басейн вперше, мене захопила архітектура цього великого відкритого простору. В ньому можна побачити позачасовість, – сказала Шварбова.
Всі знімки, які Шварбова робила у басейнах були побудовані між 1920 та 1970 роками. Вони є яскравим зразком архітектури функціоналізму, що була поширена у регіоні з 1948 по 1989 рік, коли Словаччина була частиною комуністичної Чехословаччини.
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Фотограф заявила, що її роботи натхненні спартакіадами, масовими гімнастичними заходи, які були організовані комуністичним урядом, коли тисячі учасників в унісон виконували рутинні рухи.Переглянути цей допис в Instagram
Під час обробки знімків вона збільшила кількість моделей на фото та відретушувала кольори. У підсумку роботи вийшли безтурботними та сюрреалістичними, які демонструють недосконалий світ.
Нагадаємо, колумбійська співачка Шакіра презентувала сюрреалістичний кліп на пісню Me Gusta.
Фото: Maria ShvarbovaТеги: Басейн, Спорт, Фотограф, ФотографіїЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...Завантаження...
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