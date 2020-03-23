Микель Артета вылечился от коронавируса

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета сообщил, что излечился от вируса Covid-19.

12 марта тест Артеты на коронавирус показал положительный результат. Тогда вся команда вместе с игроками и тренерским штабом ушла на 14-дневный карантин.

Читайте: Коронавирус vs Олимпиада: почему МОК тянет время с переносом Игр-2020?

Уже во вторник Арсенал должен был вернуться к тренировкам, но в понедельник канониры продлили режим изоляции на неопределенный срок.

— Сейчас у меня все хорошо, я чувствую, что уже выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня, прежде чем я стал чувствовать себя лучше, и все симптомы прошли. Теперь чувствую себя очень хорошо, — рассказал 37-летний Артета.

Напомним, английская Премьер-лига отложила текущий розыгрыш чемпионата Англии до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

Источник: Evening Standard