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Факты / Спорт

Микель Артета вылечился от коронавируса

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета сообщил, что излечился от вируса Covid-19.

Микель Артета

Фото: Getty Images

12 марта тест Артеты на коронавирус показал положительный результат. Тогда вся команда вместе с игроками и тренерским штабом ушла на 14-дневный карантин.

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Уже во вторник Арсенал должен был вернуться к тренировкам, но в понедельник канониры продлили режим изоляции на неопределенный срок.

— Сейчас у меня все хорошо, я чувствую, что уже выздоровел. Мне потребовалось три или четыре дня, прежде чем я стал чувствовать себя лучше, и все симптомы прошли. Теперь чувствую себя очень хорошо, — рассказал 37-летний Артета.

Напомним, английская Премьер-лига отложила текущий розыгрыш чемпионата Англии до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.

 Источник: Evening Standard

Фото: Getty Images

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