Коронавирус vs Олимпиада: почему МОК тянет время с переносом Игр-2020?

Олимпийские и паралимпийские игры 2020 года по Токио под угрозой переноса. Во время, когда национальные олимпийские комитеты разных стран призывают отложить Игры из-за коронавируса, Международный олимпийский комитет упорно стоит на проведении соревнований.

Ход конем сделала Канада, которая решила не отправлять на Игры-2020 в Токио своих спортсменов. Вслед Австралия рекомендовала своим спортсменам готовиться к Олимпиаде в 2021 году. А премьер-министр Японии Синдзо Абэ впервые признал, что игры могут отложить.

Журналист ITV News Стив Скотт сообщил, что судьбу Олимпийских игр решат не раньше, чем через четыре недели.

— Исполком МОК отложил на 4 недели принятие окончательного решения по этому вопросу. Это первый раз, когда они назначили крайний срок для решения, — написал Скотт.

NEW | Executive Board of IOC have given themselves another 4 weeks before making final decision on @Tokyo2020 . They will evaluate then before formerly adopting alternative plans.

This is the first time they have put a deadline on their decision. Things are moving. — Steve Scott (@stevescott_itv) March 22, 2020

Пока же Олимпийские игры должны стартовать 24 июля 2020 года.

Перенос Олимпиады-2020 — является логическим звеном

Решение Австралии и Канады не стало сенсацией. Ранее против Олимпиады высказались: министр спорта Франции, НОК Великобритании, Бразилии, Словении, Сербии, Хорватии и Норвегии, национальная федерация легкой атлетики и плавания США, спортсмены Германии, национальная федерация футбола и легкой атлетики Испании, а также World Athletics.

Кроме опасности для здоровья спортсменов главным лейтмотивом их заявлений является невозможность полноценно готовиться к Играм в нынешних условиях, поэтому соревнования следует отложить.

Национальный олимпийский комитет Украины пока никаких заявлений не делал. Факты ICTV направили запрос в организации и ожидают ответа.

Какова позиция МОК?

Почему затягивает время президент МОК Томас Бах понятно. Очевидно, он рассчитывает, что ситуация с пандемией коронавируса сможет улучшиться в ближайшее время.

В МОК заявили, что отложение — это один из сценариев, но настаивают, что отмена «не решит ни одной проблемы и никому не поможет».

Глава МОК Томас Бах заявил, что Олимпиаду нельзя перенести, как футбольный матч, который должен пройти в ближайшую субботу.

— Это очень сложный процесс, к которому нужно подходить с весомыми основаниями. Мы отслеживаем все возможности 24 часа и семь дней в неделю. Отмена Олимпиады разрушит мечты 11 тыс. спортсменов из 206 Национальных олимпийских комитетов и команды беженцев, — сказал Бах.

Однако, слова Баха о «разрушенной мечте 11 тыс. спортсменов» уже почти никого не цепляют, ведь на кону человеческие жизни в непростое для всего мира время.

Следовательно, или Олимпиада состоится в запланированные даты и можно ограничиться проверками спортсменов и болельщиков. Или Игры перенесут на месяц или полтора, минимизировав финансовые потери.

На кону миллиардные убытки

За отмену Олимпийских игр выступают спортсмены и национальные олимпийские комитеты. А вот международные федерации и оргкомитет Игр давят на МОК с другой стороны. Ведь именно они несут огромные финансовые потери, а некоторые и вовсе могут стать банкротами.

За невыполнение соглашений перед бродкастерами испытает значительные финансовые убытки МОК.

Для самого Токио в случае переноса соревнований придется дополнительно содержать олимпийские объекты в течение года или двух. Отсутствие доходов от Игр в этом году — это сильный удар и по экономике Японии, которая вложила в Олимпиаду десятки миллиардов долларов.

Агентство Kyodo, опираясь на данные финансовой компании Nikko Securities, заявило, что Япония в случае отмены Игр из-за коронавируса потеряет более $74 млрд.

Отметим, что только новый Национальный стадион, который ввели в эксплуатацию в ноябре 2019 года, обошелся в $4 млрд.

Три сценария для МОК

Пока болельщики и спортсмены застыли в ожидании быть Олимпиаде или нет, мировые СМИ выделили три сценария, на которые может решиться МОК.

Первый — это отмена Игр. Он возможен только, если в Японии начнется массовая смертность от коронавируса. Иначе организаторы и МОК не пойдут на разорение.

Второй вариант — это перенос Олимпиады или на конец 2020 года, или на 2021-2022 годы. Это уменьшит финансовые потери, но усложнит график мировых соревнований. Также атлеты, которые сейчас находятся на пике своих возможностей, могут потерять свой звездный час.

Третий и наиболее вероятный — Олимпиада состоится в установленные сроки, но без зрителей. Правда, в подобной камерной обстановке Игры, видимо, не проходили с конца XIX века, то есть со времени их возрождения.

За свою 125-летнюю историю Олимпийское движение пережило немало кризисов — от политических бойкотов до терактов. Игры отменялись лишь трижды — в 1916, 1940 и 1944 годах из-за Первой и Второй мировых воен.

Ранее непростое решение перенести Евро-2020 и Копа Америка-2020 приняли УЕФА и КОНМЕБОЛ соответственно. Еще ряд чемпионатов мира, национальных европейских турниров и чемпионов отложили на неопределенный срок. Теперь все ожидают решение касательно Олимпиады-2020 от МОК.