Коронавирус vs Олимпиада: почему МОК тянет время с переносом Игр-2020?

Олимпийские и паралимпийские игры 2020 года по Токио под угрозой переноса. Во время, когда национальные олимпийские комитеты разных стран призывают отложить Игры из-за коронавируса, Международный олимпийский комитет упорно стоит на проведении соревнований.

Ход конем сделала Канада, которая решила не отправлять на Игры-2020 в Токио своих спортсменов. Вслед Австралия рекомендовала своим спортсменам готовиться к Олимпиаде в 2021 году. А премьер-министр Японии Синдзо Абэ впервые признал, что игры могут отложить.

Журналист ITV News Стив Скотт сообщил, что судьбу Олимпийских игр решат не раньше, чем через четыре недели.

NEW | Executive Board of IOC have given themselves another 4 weeks before making final decision on @Tokyo2020 . They will evaluate then before formerly adopting alternative plans.

This is the first time they have put a deadline on their decision. Things are moving.

— Steve Scott (@stevescott_itv) March 22, 2020