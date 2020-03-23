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Факты / Спорт

Модель, которая обнажилась на матче MLB, выложила фото, прикрывшись туалетной бумагой

Модель Лорен Саммер, которая завоевала своеобразную славу и известность после того, как в октябре 2019 года вместе с другой моделью Джулией Роуз обнажила свою грудь на матче бейсбольной лиги MLB.

Матч в прямом эфире транслировал Fox Sports, поэтому видео с эпизодом девушек сразу стало вирусным.

Кроме бана на посещение матчей MLB и штрафа девушки получили популярность в соцсетях. С октября месяца количество подписчиков Саммер в Instagram увеличились на 1 млн. Своих поклонников модель часто радует откровенными фото.

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Во время пандемии коронавируса девушка выложила снимок, прикрывшись туалетной бумагой — товаром, который стал дефицитным в нескольких странах мира.

— В 2020-м флексим только так. Но давайте оставим шутки, надеюсь, у вас все в порядке, и вы заботитесь о себе! Мойте руки, будьте разумны, но не паникуйте (или берите туалетную бумагу оптом). У нас все будет хорошо! — написала Лорен.

  • Лорен Саммер
  • Лорен Саммер
  • Лорен Саммер
  • Лорен Саммер
Модель, которая обнажилась на матче MLB, выложила фото, прикрывшись туалетной бумагой / 2 фотографии

Также Факты ICTV рассказывали о фотосерии в стиле функционализма словацкого фотографа Марии Шварбовой под названием Плавательный бассейн.

Фото: Lauren Summer

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