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Факти / Спорт

Модель, яка оголилася на бейсбольному матчі, виклала фото, прикрившись туалетним папером

Модель Лорен Саммер завоювала своєрідну славу та популярність після того, як у жовтні 2019 року разом з іншою моделлю Джулією Роуз оголила свої груди на матчі бейсбольної ліги MLB.

Матч у прямому ефірі транслював Fox Sports, тож відео з епізодом дівчат відразу стало вірусним.

Окрім бану на відвідування матчів MLB та штрафу дівчата отримали популярність у соцмережах. З жовтня місяця кількість підписників Саммер в Instagram збільшилися на 1 млн. Своїх шанувальників модель часто тішить відвертими фото.

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Під час пандемії коронавірусу дівчина виклала знімок, прикрившись туалетним папером – товаром, який став дефіцитним у кількох країнах світу.

— У 2020-му  флексимо лише так. Але давайте залишимо жарти, сподіваюся, у вас все гаразд, і ви піклуєтеся про себе! Мийте руки, будьте розумні, але не панікуйте (або беріть туалетний папір оптом). У нас все буде добре! – написала Лорен.

  • Лорен Саммер
  • Лорен Саммер
  • Лорен Саммер
  • Лорен Саммер
Модель, яка оголилася на бейсбольному матчі, виклала фото, прикрившись туалетним папером / 2 фотографии

Також Факти ICTV розповідали про фотосерію у стилі функціоналізму словацького фотографа Марії Шварбової під назвою Плавальний басейн.

Фото: Lauren Summer

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