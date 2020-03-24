Стадион бразильского Сан-Паулу превратят в больницу для борьбы с Covid-19

Стадион Пакаэмбу, где играют свои домашние матчи бразильские клубы Коринтианс, Палмейрас и Сан-Паулу, превратят в больницу под открытым небом для лечения пациентов, заразившихся коронавируса.

На территории 45-тысячного стадиона разместят 200 больничных коек. Работы планируется завершить через 10 дней.

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Стадион Пакаэмбу расположенный неподалеку от двух больших больниц Сан-Паулу, где зарегистрировано наибольшее количество больных коронавирусом.

Сообщается, что почти все арены, используемые на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, предложенные клубами для строительства больниц.

Сейчас в Бразилии число инфицированных составляет около 1,9 тыс. Человек во всех 26 штатах и ​​столичном Федеральном округе, 34 человека умерли.

Напомним, лондонский Челси бесплатно предоставил для медиков отель на территории Стэмфорд Бридж.