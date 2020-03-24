PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Стадион бразильского Сан-Паулу превратят в больницу для борьбы с Covid-19

Стадион Пакаэмбу, где играют свои домашние матчи бразильские клубы Коринтианс, Палмейрас и Сан-Паулу, превратят в больницу под открытым небом для лечения пациентов, заразившихся коронавируса.

На территории 45-тысячного стадиона разместят 200 больничных коек. Работы планируется завершить через 10 дней.

Читайте: Ливерпуль и МЮ продолжат платить работникам стадионов несмотря на паузу

Стадион Пакаэмбу расположенный неподалеку от двух больших больниц Сан-Паулу, где зарегистрировано наибольшее количество больных коронавирусом.

Сообщается, что почти все арены, используемые на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, предложенные клубами для строительства больниц.

Сейчас в Бразилии число инфицированных составляет около 1,9 тыс. Человек во всех 26 штатах и ​​столичном Федеральном округе, 34 человека умерли.

Напомним, лондонский Челси бесплатно предоставил для медиков отель на территории Стэмфорд Бридж.

Источник: AP

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка