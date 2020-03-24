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Факты / Спорт

Топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира

Французское издание France Football опубликовало имена самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира.

При составлении рейтинга учитывались зарплата, доходы от рекламы, а также бонусные выплаты.

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Самым высокооплачиваемым футболистом мира является капитан каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси. Его годовой доход составляет €131 млн. На втором месте португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду (€118 млн). Тройку лидеров замыкает бразильский нападающий ПСЖ Неймар (€95 млн).

Самым высокооплачиваемым тренером мира является аргентинский наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне. Его годовой доход — €40,5 млн. На втором месте коуч миланского Интера Антонио Конте (€30 млн). Третий — главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола (€27 млн).

Напомним, Лионель Месси поставил каталонской Барселоне ультиматум. Аргентинец заявил, что клуб должен вернуть в Барселону Неймара.

Источник: L’Equipe

Фото: Dreamstime

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