Топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира

Французское издание France Football опубликовало имена самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира.

При составлении рейтинга учитывались зарплата, доходы от рекламы, а также бонусные выплаты.

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Самым высокооплачиваемым футболистом мира является капитан каталонской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси. Его годовой доход составляет €131 млн. На втором месте португальский форвард Ювентуса Криштиану Роналду (€118 млн). Тройку лидеров замыкает бразильский нападающий ПСЖ Неймар (€95 млн).

Самым высокооплачиваемым тренером мира является аргентинский наставник мадридского Атлетико Диего Симеоне. Его годовой доход — €40,5 млн. На втором месте коуч миланского Интера Антонио Конте (€30 млн). Третий — главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола (€27 млн).

La vingt-deuxième édition du « spécial salaires des stars »

à retrouver demain dans @francefootball !

Un dossier de 15 pages avec le Top #Ligue1, le Top #Ligue2, le Top international mais également le Top des entraîneurs et le Top féminines #FranceFootball pic.twitter.com/SNxjPOpagq — L’ÉQUIPE Pro (@lequipe_pro) March 23, 2020

Напомним, Лионель Месси поставил каталонской Барселоне ультиматум. Аргентинец заявил, что клуб должен вернуть в Барселону Неймара.