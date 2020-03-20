Легендарный бразильский футболист Пеле назвал лучшего футболиста современности и лучшего игрока в истории.

— Думаю, что сейчас Криштиану Роналду лучший в мире. Он самый стабильный. Но, конечно, не стоит забывать и о Лионеле Месси, — отметил Пеле.

На вопрос, кого бразилец считает лучшим футболистом в истории он отметил, что это очень сложный вопрос, но впоследствии назвал самого себя.

— Это сложный вопрос. Нельзя забывать о Зико, Роналдиньо, Роналдо, из европейцев — о Франце Беккенбауэре, Йохане Кройфе. Думаю, что Пеле был лучшим. Почему? Потому что их всех сравнивают со мной, — подытожил Пеле.

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В нынешнем сезоне Криштиану Роналду забил 25 мячей и отдал четыре результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Ранее Факты ICTV писали, что немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит предполагает, что вынужденный перерыв из-за коронавируса в профессиональном футболе продлится до 2021 года.

Источник: A Bola