Звезда лондонского Тоттенхэма и сборной Англии Деле Алли дважды нарушил правила карантина, на который руководство шпор отправило игроков и тренерский штаб.

23-летний футболист несмотря на угрозу коронавируса, что распространяется по Великобритании, в минувшие выходные зависал в лондонских клубах попивая коктейли и шоты, после того, как восстановление АПЛ отложили до 30 апреля.

Читайте: Модель, которая обнажилась на матче MLB, выложила фото, прикрывшись туалетной бумагой

Деле Алли отрывался на вечеринках в компании своей девушки, британской модели Руби Мэй и ее друзей, два дня подряд до рассвета.

Алли заметили в знаменитых лондонских клубах Tape, Cirque le Soir и Libertine. Кроме Деле там поймали с поличным и других футболистов-нарушителей: игроков Манчестер Сити Кайла Уокера и Рияда Мареза, а также Лестера — Джеймса Мэддисона и Бена Чилвелла.

Напомним, американского футболиста раскритиковали за вечеринку с моделями во время пандемии.