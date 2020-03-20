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Факты / Спорт

Футболиста раскритиковали за вечеринку с моделями во время пандемии

Звезда американского футбола и Вашингтон Рэдскинс Дерриус Гис устроил вечеринку с шестью моделями на яхте во время пандемии коронавируса.

Такой поступок футболиста разозлил болельщиков и журналистов, которые сокрушительно раскритиковали Гиса.

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В США, как и в остальном мире, были внедрены специальные меры безопасности из-за Covid-19, среди которых самоизоляция. Однако спортсмен решил, что карантин не для него и устроил мини-вечеринку на яхте, а позже похвастался снимком с приглашенными девушками в соцсети Twitter.

— Понимаю, что многие молодые спортсмены не должны придерживаться стандартов, которым не соответствует даже старшее поколение. Но скажите кто-то Дерриусу Гису насколько глупо он выглядит на этом снимке, а также, что это некорректно по отношению к жертвам коронавируса, — написал журналист Майк Вайс.

В ответ на критику футболист написал: Меньше 10 — не считается. Гис имел в виду, что по закону запрещены мероприятия численностью более десяти человек.

К слову, футболист Кру Александра Чарли Керк присоединился к популярному челленджу Оставайся дома. Его видео мгновенно стало вирусным через собаку-хамелеона.

Фото: DhaSickest

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