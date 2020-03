Футболиста раскритиковали за вечеринку с моделями во время пандемии

Звезда американского футбола и Вашингтон Рэдскинс Дерриус Гис устроил вечеринку с шестью моделями на яхте во время пандемии коронавируса.

Такой поступок футболиста разозлил болельщиков и журналистов, которые сокрушительно раскритиковали Гиса.

В США, как и в остальном мире, были внедрены специальные меры безопасности из-за Covid-19, среди которых самоизоляция. Однако спортсмен решил, что карантин не для него и устроил мини-вечеринку на яхте, а позже похвастался снимком с приглашенными девушками в соцсети Twitter.

I know a lot of young athletes shouldn’t be held to standards we don’t even hold our adult selves to. But can someone get through to Derrius Guice @DaSickest and tell him not just how foolish he looks here, but how insensitive it is to #Covid_19 victims? https://t.co/nm7a02RpEo

— Mike Wise (@MikeWiseguy) March 19, 2020