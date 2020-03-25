66-летний Халк Хоган получит $110 млн за украденное секс-видео

Член Зала славы WWE Халк Хоган и Cox Radio достигли досудебного урегулирования по иску бывшего рестлера на $110 млн за слитное в сеть секс-видео с участием Хогана и Хизер Клем, которая была женой бывшего друга Хогана, в 2012 году.

После того, как стороны достигли согласия по финансовой выплате бывшему рестлеру, заседание суда присяжных, которое было запланировано на январь 2021 года, не состоится.

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Кроме Cox Radio обвиняемыми по делу проходят также диджеи ведущих радиостанций Майк ‘Cowhead’ Кельта и Мэтт ‘Spiceboy’ Лойд. Хоган обвинил диджеев в сговоре с целью утечки секс-видео. Якобы Кельта слил запись таблоиду Gawker через своего агента из-за его конфликта с диджеем Буббой Клемом — мужем Хизер Клем.

На опубликованном секс-видео с участием Хогана и Клем было место и расистским комментариям Халка. Это призвело к его увольнению с WWE в 2015 году. Хоган впоследствии подал иск на $141 млн в качестве возмещения ущерба.

Стороны урегулировали конфликт за $31 млн, но финансовые потери привели к банкротству компании, которая управляла сайтом Gawker .

Источник: Daily Star