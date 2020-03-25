66-річний Халк Хоган отримає $110 млн за вкрадене секс-відео

Член Залу слави WWE Халк Хоган та Cox Radio досягли досудового врегулювання за позовом колишнього реслера на $110 млн за злите в мережу секс-відео за участю Хогана та Хізер Клем, яка була дружиною колишнього друга Хогана, у 2012 році.

Після того, як сторони досягли згоди щодо фінансової виплати колишньому реслеру, засідання суду присяжних, яке було заплановане на січень 2021 року, не відбудеться.

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Окрім Cox Radio обвинуваченими у справі проходять також діджеї провідних радіостанцій Майк ‘Cowhead’ Кельта та Метт ‘Spiceboy’ Лойд. Хоган звинуватив діджеїв у змові з метою витоку секс-відео. Нібито Кельта злив запис таблоїду Gawker через свого агента через його конфлікт з діджеєм Буббою Клемом – чоловіком Хізер Клем.

На опублікованому секс-відео за участю Хогана та Клем було місце і расистським коментарям Халка. Це призвело до його звільнення з WWE у 2015 році. Хоган згодом подав позов на $141 млн як відшкодування збитку.

Сторони врегулювали конфлікт за $31 млн, але фінансові втрати призвели до банкрутства компанії, яка керувала сайтом Gawker .

Джерело: Daily Star