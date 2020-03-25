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Факты / Спорт

Деле Алли воспроизвел эпизод из мультфильма Король лев

Футболист Тоттенхэм Хотспур Деле Алли после того, как получил на орехи от клуба за вечеринки во время карантина, наконец угомонился и самоизолировался.

23-летний футболист шпор осознал, что во время карантина может быть не грустно. Алли дома развлекает себя просмотрами фильмов на огромном проекторе.

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Во время эпизода знаменитой сцены из анимационного фильма Король лев, футболист взял свою собаку Уно и поднял ее, скопировав эпизод.

Собака сыграла свою роль на отлично, а Алли продемонстрировал довольную улыбку на лице.

— Значит, Уно любит Короля Льва так же, как и я, — подписал видео Деле.

 

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Turns out Uno loves The Lion King as much as I do This is my #MyFirstStream on @disneyplusuk. What will yours be? #ad

Допис, поширений Dele (@dele)

Напомним, Деле Алли дважды нарушил правила карантина и самоизоляции, гуляя на вечеринках в клубах Лондона. Позже футболист имел серьезный разговор с руководством клуба.

Источник: The Sun

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