Деле Алли воспроизвел эпизод из мультфильма Король лев

Футболист Тоттенхэм Хотспур Деле Алли после того, как получил на орехи от клуба за вечеринки во время карантина, наконец угомонился и самоизолировался.

23-летний футболист шпор осознал, что во время карантина может быть не грустно. Алли дома развлекает себя просмотрами фильмов на огромном проекторе.

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Во время эпизода знаменитой сцены из анимационного фильма Король лев, футболист взял свою собаку Уно и поднял ее, скопировав эпизод.

Собака сыграла свою роль на отлично, а Алли продемонстрировал довольную улыбку на лице.

— Значит, Уно любит Короля Льва так же, как и я, — подписал видео Деле.

Напомним, Деле Алли дважды нарушил правила карантина и самоизоляции, гуляя на вечеринках в клубах Лондона. Позже футболист имел серьезный разговор с руководством клуба.