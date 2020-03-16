Карантин во многих европейских чемпионатах, который связан с распространением коронавируса в мире, многих футболистов закрыл на замок в собственных домах.

В отличие от футболиста Челси Мейсона Маунта, который нарушил условия самоизоляции, хавбек дортмундской Боруссии Марио Гетце с женой Анн-Катрин сидит дома, но принял участие в Nanana Challange.

Его суть заключается в выполнении танца под песню Oh Nanana группы Bonde R300.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ANN-KATHRIN GOTZE (@annkathringotze) 15 Бер 2020 р. о 6:13 PDT

Также к челленджу присоединился защитник испанского Бетиса Марк Бартра, который принял вызов от одноклубника Кристиана Тельо.

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29-летний испанец предложил исполнить танец защитнику Барселоны Роберто, форварду мадридского Атлетико Альваро Мората и защитнику катарского клуба Аль-Араби Муньеса.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Melissa Jimenez (@melissajimenezgp) 15 Бер 2020 р. о 9:16 PDT

Форвард Лацио Чиро Иммобиле со своей любимой тоже занялся танцами во время карантина.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений jessica Melena (@jessicamelena) 15 Бер 2020 р. о 10:55 PDT

Хавбек Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен тоже оригинально проводит свое время. Вместе со своей девушкой Перри Эдвардс они танцуют, поднимаясь по ступенькам.

— Самоизоляция может быть веселой, — подписала видео девушка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Perrie Edwards (@perrieedwards) 14 Бер 2020 р. о 1:24 PDT

На публикацию Окслейд-Чемберлена и его девушки ответил одноклубник футболиста Джеймс Милнер.

— Эй, Алекс, в доме Милнеров тоже очень весело! Распределяю пакетики чая на неделю, — написал Джеймс под роликом.

Hey @Alex_OxChambo Barrels of laughs here in the Milner household as well — rationing the tea bags for the week #crazydays#somuchtogetonwith#notgotthemovestocompete pic.twitter.com/WLDAJjyHOc — James Milner (@JamesMilner) March 15, 2020

Напомним, топ-5 чемпионатов Европы ушли на перерыв из-за распространения коронавируса. Вынужденный перерыв в АПЛ продлится до 4 апреля.