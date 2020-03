Карантин во многих европейских чемпионатах, который связан с распространением коронавируса в мире, многих футболистов закрыл на замок в собственных домах.

В отличие от футболиста Челси Мейсона Маунта, который нарушил условия самоизоляции, хавбек дортмундской Боруссии Марио Гетце с женой Анн-Катрин сидит дома, но принял участие в Nanana Challange.

Его суть заключается в выполнении танца под песню Oh Nanana группы Bonde R300.

Также к челленджу присоединился защитник испанского Бетиса Марк Бартра, который принял вызов от одноклубника Кристиана Тельо.

29-летний испанец предложил исполнить танец защитнику Барселоны Роберто, форварду мадридского Атлетико Альваро Мората и защитнику катарского клуба Аль-Араби Муньеса.

Форвард Лацио Чиро Иммобиле со своей любимой тоже занялся танцами во время карантина.

Хавбек Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен тоже оригинально проводит свое время. Вместе со своей девушкой Перри Эдвардс они танцуют, поднимаясь по ступенькам.

На публикацию Окслейд-Чемберлена и его девушки ответил одноклубник футболиста Джеймс Милнер.

Hey @Alex_OxChambo Barrels of laughs here in the Milner household as well — rationing the tea bags for the week #crazydays#somuchtogetonwith#notgotthemovestocompete pic.twitter.com/WLDAJjyHOc

— James Milner (@JamesMilner) March 15, 2020