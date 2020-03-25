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Факты / Спорт

Тьяго Сейбот Уайлд стал первым теннисистом, который заболел коронавирусом

Бразилец Тьяго Сейбот Уайлд стал первым теннисистом, который сдал положительный тест на Covid-19.

Об этом 20-летний спортсмен рассказал в соцсети Twitter.

— Я заразился коронавирусом. В течение недели нахожусь в самоизоляции и придерживаюсь рекомендаций врачей, забочусь о себе. Мне хотелось бы напомнить вам, что лучше сейчас оставаться дома. Также позаботьтесь о своих родных, — сказал Уайлд.

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В рейтинге ATP бразилец занимает 114-е место. В феврале он стал победителем теннисного турнира в Сантьяго (Чили). Эта победа стала первой на турнире под эгидой ATP.

Напомним, стадион Пакаэмбу, где играют свои домашние матчи бразильские клубы Коринтианс, Палмейрас и Сан-Паулу, превратят в больницу для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом.

Источник: Sky Sports

Фото: Dreamstime

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