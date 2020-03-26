Жена Поля Погба попала туалетной бумагой в лицо сына во время челленджа

Хавбек английского Манчестер Юнайтед Поль Погба и его жена Мария Салес приняли участие в популярном челендже Оставайся дома.

Девушка попыталась понабивать туалетную бумагу, но мяч после второго касания от ее ноги отлетел прямо в лицо маленького сына пары.

— Вот что бывает, когда я пытаюсь участвовать в этом челлендж, — прокомментировала ситуацию Салес.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Zulay Pogba (@zulaypogba) 25 Бер 2020 р. о 9:15 PDT

Челлендж Оставайся дома призван мотивировать людей не выходить из дома из-за пандемии коронавируса. Его участники несколько раз набивают ногой рулон туалетной бумаги.

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Раньше в нем уже приняли участие многие известные футболисты: капитан Барселоны Лионель Месси, капитан Реала Серхио Рамос, защитник Манчестер Сити Бенджамен Мэнди, защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт, защитник Арсенала Шкодран Мустафи, бывшие футболисты Стивен Джеррард и Франческо Тотти и многие другие.

Также многие футболисты взяли участие в танцевальном челлендже Nanana.

Фото: Zulay Pogba