Жена Поля Погба попала туалетной бумагой в лицо сына во время челленджа

Хавбек английского Манчестер Юнайтед Поль Погба и его жена Мария Салес приняли участие в популярном челендже Оставайся дома.
Девушка попыталась понабивать туалетную бумагу, но мяч после второго касания от ее ноги отлетел прямо в лицо маленького сына пары.
— Вот что бывает, когда я пытаюсь участвовать в этом челлендж, — прокомментировала ситуацию Салес.
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Челлендж Оставайся дома призван мотивировать людей не выходить из дома из-за пандемии коронавируса. Его участники несколько раз набивают ногой рулон туалетной бумаги.
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Раньше в нем уже приняли участие многие известные футболисты: капитан Барселоны Лионель Месси, капитан Реала Серхио Рамос, защитник Манчестер Сити Бенджамен Мэнди, защитник Ювентуса Маттейс Де Лигт, защитник Арсенала Шкодран Мустафи, бывшие футболисты Стивен Джеррард и Франческо Тотти и многие другие.
Также многие футболисты взяли участие в танцевальном челлендже Nanana.
Фото: Zulay Pogba