Бодибилдер отменил свадьбу с силиконовой куклой из-за коронавируса

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко отменил свадьбу с силиконовой куклой Марго из-за пандемии коронавируса.

О том, что свадьба переносится, сообщил сам Толочко в соцсети Instagram.

— Друзья, свадьба переносится. Из-за карантина. Сразу же, как его снимут, в течение нескольких дней мы сыграем свадьбу. Настроены решительно, настроение отличное. Предварительно карантин объявлен до середины апреля, — написал бодибилдер.

О том, что Толочко собирается сыграть такую необычную свадьбу, стало известно в декабре прошлого года. Пока не известно, возможно ли юридически заключить подобный брак.

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На бодибилдера в Instagram подписано почти 37 тыс. пользователей соцсети. На своей странице он часто публикует фото из путешествий, на которых он изображен в компании куклы.

Напомним, в Великобритании женщина решила выйти замуж за одеяло.

Фото: Юрий Толочко