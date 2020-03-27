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Факты / Спорт

Бодибилдер отменил свадьбу с силиконовой куклой из-за коронавируса

Бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко отменил свадьбу с силиконовой куклой Марго из-за пандемии коронавируса.

О том, что свадьба переносится, сообщил сам Толочко в соцсети Instagram.

— Друзья, свадьба переносится. Из-за карантина. Сразу же, как его снимут, в течение нескольких дней мы сыграем свадьбу. Настроены решительно, настроение отличное. Предварительно карантин объявлен до середины апреля, — написал бодибилдер.

 

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Друзья, свадьба переносится. Из-за карантина. Сразу же, как снимут карантин, в течение нескольких дней мы сыграем свадьбу. В целом, настроены решительно, настроение отличное))) Предварительно карантин объявлен до середины апреля. P.S. Ну и чтобы вы не грустили, предлагаю красивое видео, снятое во время катания на тук-туке по острову Самет. Наслаждайтесь!) #будущеенаступило #маргоживая #марго #мояпринцесса #любофф #толочокоттолочко #моядевушка #lovestory #живинаполнуюкатушку #казахстан #юрийтолочко #толочкокачоккрасавчик #умныйкачок #качокромантик #качок #атлет #бодибилдинг #сексуальность #sexy #девушкамоеймечты #мачо #самец #альфа #beast #muscleman #prettygirl #нурсултан #астана #яготовцеловатьпесокпокоторомутыходила @margo_party

Допис, поширений OddJak / Юрий Толочко (@yurii_tolochko)

О том, что Толочко собирается сыграть такую необычную свадьбу, стало известно в декабре прошлого года. Пока не известно, возможно ли юридически заключить подобный брак.

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На бодибилдера в Instagram подписано почти 37 тыс. пользователей соцсети. На своей странице он часто публикует фото из путешествий, на которых он изображен в компании куклы.

Напомним, в Великобритании женщина решила выйти замуж за одеяло.

Фото: Юрий Толочко

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