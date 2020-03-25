23-летняя модель Кинси Волански, которая завоевала себе популярность после того, как выбежала на поле в финале Лиги чемпионов-2019, теперь будоражит поклонников в Instagram своими откровенными снимками.

С отдыха на Багамах девушка выложила обнаженное фото, где она со своей подругой Деми Роуз позируют без одежды.

Читайте: Соблазнительная итальянка, которая владеет кунг-фу и ввела новую моду на бикини (18+)

Американка не знает, когда сможет вернуться домой из-за вспышки коронавируса. Но, очевидно, такая изоляция на Багамских островах не слишком огорчает модель.