Бодібілдер скасував весілля із силіконовою лялькою через коронавірус

Бодібілдер з Казахстану Юрій Толочко скасував весілля з силіконовою лялькою Марго через пандемію коронавірусу.

Про те, що весілля переноситься, повідомив сам Толочко у соцмережі Instagram.

— Друзі, весілля переноситься. Через карантин. Відразу ж, як його знімуть, протягом декількох днів ми зіграємо весілля. Налаштовані рішуче, настрій відмінний. Попередньо карантин оголошений до середини квітня, – написав бодібілдер.

Про те, що Толочко збирається зіграти таке незвичне весілля, стало відомо у грудні минулого року. Поки не відомо, чи можливо юридично укласти подібний шлюб.

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На бодібілдера в Instagram підписано майже 37 тис. користувачів соцмережі. На своїй сторінці він часто публікує фото з подорожей, на яких він зображений у компанії ляльки.

Нагадаємо, у Великій Британії жінка вирішила вийти заміж за ковдру.

Фото: Юрий Толочко