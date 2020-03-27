Бодібілдер скасував весілля із силіконовою лялькою через коронавірус

Бодібілдер з Казахстану Юрій Толочко скасував весілля з силіконовою лялькою Марго через пандемію коронавірусу.
Про те, що весілля переноситься, повідомив сам Толочко у соцмережі Instagram.
— Друзі, весілля переноситься. Через карантин. Відразу ж, як його знімуть, протягом декількох днів ми зіграємо весілля. Налаштовані рішуче, настрій відмінний. Попередньо карантин оголошений до середини квітня, – написав бодібілдер.
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Друзья, свадьба переносится. Из-за карантина. Сразу же, как снимут карантин, в течение нескольких дней мы сыграем свадьбу. В целом, настроены решительно, настроение отличное))) Предварительно карантин объявлен до середины апреля. P.S. Ну и чтобы вы не грустили, предлагаю красивое видео, снятое во время катания на тук-туке по острову Самет. Наслаждайтесь!) #будущеенаступило #маргоживая #марго #мояпринцесса#любофф #толочокоттолочко #моядевушка #lovestory #живинаполнуюкатушку #казахстан #юрийтолочко #толочкокачоккрасавчик #умныйкачок #качокромантик #качок #атлет #бодибилдинг #сексуальность #sexy #девушкамоеймечты #мачо #самец #альфа #beast #muscleman #prettygirl #нурсултан #астана #яготовцеловатьпесокпокоторомутыходила @margo_party
Про те, що Толочко збирається зіграти таке незвичне весілля, стало відомо у грудні минулого року. Поки не відомо, чи можливо юридично укласти подібний шлюб.
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На бодібілдера в Instagram підписано майже 37 тис. користувачів соцмережі. На своїй сторінці він часто публікує фото з подорожей, на яких він зображений у компанії ляльки.
Нагадаємо, у Великій Британії жінка вирішила вийти заміж за ковдру.
Фото: Юрий Толочко