Команда Mercedes и UCL разрабатывают новый дыхательный прибор

Команда Формулы-1 Mercedes и преподаватели Университетского колледжа Лондона (UCL) сделали первое устройство с непрерывным положительным давлением в дыхательных путях (CPAP).

Для разработки соответствующего аппарата ученым понадобилось всего четыре дня. Сейчас 100 таких аппаратов проходят клинические испытания в больнице на севере Лондона.

Прибор подает кислород в маску, чтобы насытить им легкие пациента без помощи вентилятора. Его уже признали безопасным для медицинского использования. Клинические испытания продлятся до конца этой недели.

Если испытания пройдут успешно, то Mercedes-AMG-HPP сможет производить до 1 тыс. таких аппаратов в день уже через неделю.

Похожая методика также широко применяется в Китае и Италии, где не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких.

Сейчас в Великобритании зафиксировано 19 522 случая заражения коронавирусом. 1228 человек умерли, а 135 выздоровели.

Напомним, этап чемпионата мира по Формуле-1 в Монако не состоится впервые с 1954 года.

Фото: JAMES TYE/UCL