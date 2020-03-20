Этап чемпионата мира по Формула-1 в Монако не состоится в 2020 году.

Таким образом, Монако впервые с 1954 года не примет гонку Формулы-1.

Ранее Международная автомобильная федерация сообщила о том, что Гран-при Монако, вместе с этапами в Нидерландах и Испании отложили из-за пандемии коронавируса.

Гран-при в Монте-Карло должен был пройти 8-10 мая 2020 года.

Гран-при Монако — один из самых престижных этапов Формулы-1. Впервые гонка на улицах Монте-Карло состоялась в 1929 году. В период с 1951 по 1954 год этап в Монако отменили после гибели одного из пилотов, но в 1955 году организаторы вернули гонку в чемпионате.

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Рекордсменом по количеству побед в Монако является бразилец Айртон Сенна (6), из действующих гонщиков — британец Льюис Хэмилтон (3).

Ранее в Формуле-1 отменили стартовую гонку сезона в Мельбурне из-за пандемии коронавируса.

Источник: Automobile Club de Monaco