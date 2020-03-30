Команда Формули-1 Mercedes та викладачі Університетського коледжу Лондона (UCL) виготовили перший пристрій з безперервним позитивним тиском в дихальних шляхах (CPAP).

Для розробки відповідного апарату вченим знадобилося всього чотири дні. Наразі 100 таких апаратів проходять клінічні випробування у лікарні на півночі Лондона.

Прилад подає кисень у маску, щоб наситити ним легені пацієнта без допомоги вентилятора. Його вже визнали безпечним для медичного використання. Клінічні випробування триватимуть до кінця цього тижня.

Якщо випробування пройдуть успішно, то Mercedes-AMG-HPP зможе виробляти до 1 тис. таких апаратів на день вже через тиждень.

Подібна методика також широко застосовується у Китаї та Італії, де не вистачає апаратів штучної вентиляції легень.

Нині у Великій Британії зафіксовано 19 522 випадки зараження коронавірусом. 1 228 осіб померли, а 135 одужали.

Нагадаємо, етап чемпіонату світу з Формули-1 у Монако не відбудеться вперше з 1954 року.

Фото: JAMES TYE/UCL