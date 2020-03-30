Открытие летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года, соревнования продлятся до 8 августа.
Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.
Такие даты во время пресс-конференции в Токио официально объявил глава оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори.
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Напомним, летние Олимпийские игры в Токио перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Сначала Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
Источник: The Wall Street Journal
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