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Факты / Спорт

Оргкомитет Олимпиады-2020 назвал новую дату старта Игр

Открытие летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года, соревнования продлятся до 8 августа.

Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.

Такие даты во время пресс-конференции в Токио официально объявил глава оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори.

Читайте: Глава МОК рассказал, что будет с лицензиями на Олимпийские игры

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Сначала Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Источник: The Wall Street Journal

Фото: Getty Images

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