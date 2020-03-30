PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Глава МОК рассказал, что будет с лицензиями на Олимпийские игры

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подтвердил, что спортсмены, которые ранее преодолели квалификационный отбор на Олимпиаду-2020, автоматически получат путевки на Игры в 2021 году.

— Понятно, что те спортсмены, которые прошли квалификацию на Олимпийские игры в Токио, сохранят за собой лицензию. Также соревнования сохранят название Токио-2020, — рассказал Бах.

Сейчас разыграно 57% олимпийских лицензий. В Олимпийских играх в Токио в 2021 году должны принять участие 11 тыс. спортсменов.

Читайте: 46-летний теннисист отложил завершение карьеры из-за Олимпиады

Напомним, МОК и правительство Японии приняло решение перенести Олимпийские игры в Токио на следующий год из-за пандемии коронавируса. Соревнования состоятся не позднее лета 2021 года.

Сначала Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Источник: ТАСС

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка