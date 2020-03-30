Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подтвердил, что спортсмены, которые ранее преодолели квалификационный отбор на Олимпиаду-2020, автоматически получат путевки на Игры в 2021 году.

— Понятно, что те спортсмены, которые прошли квалификацию на Олимпийские игры в Токио, сохранят за собой лицензию. Также соревнования сохранят название Токио-2020, — рассказал Бах.

Сейчас разыграно 57% олимпийских лицензий. В Олимпийских играх в Токио в 2021 году должны принять участие 11 тыс. спортсменов.

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Напомним, МОК и правительство Японии приняло решение перенести Олимпийские игры в Токио на следующий год из-за пандемии коронавируса. Соревнования состоятся не позднее лета 2021 года.

Сначала Игры должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.