PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

УЕФА планирует завершить еврокубковый сезон в августе

Союз европейских футбольных ассоциаций планирует провести финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 в августе.

УЕФА не хочет досрочно завершать еврокубковый сезон из-за больших финансовых потерь. В частности, потеря доходов от продажи прав бродкастерам только в Англии составит около €840 млн.

Читайте: Карма для Ліверпуля: клуби АПЛ хочуть переграти сезон-2019/20 – The Athletic

А вот отсрочка финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы до августа заставит УЕФА сократить количество матчей в следующем сезоне.

Сейчас матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле 30 мая, а финал Лиги Европы — 27 мая в Гданьске. Свой путь в ЛЕ продолжает донецкий Шахтер. В первом матче 1/8 финала турнира горняки обыграли немецкий Вольфсбург.

Источник: The Times

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка