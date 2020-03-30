УЕФА планирует завершить еврокубковый сезон в августе

Союз европейских футбольных ассоциаций планирует провести финальные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 в августе.

УЕФА не хочет досрочно завершать еврокубковый сезон из-за больших финансовых потерь. В частности, потеря доходов от продажи прав бродкастерам только в Англии составит около €840 млн.

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А вот отсрочка финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы до августа заставит УЕФА сократить количество матчей в следующем сезоне.

Сейчас матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы отложены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Стамбуле 30 мая, а финал Лиги Европы — 27 мая в Гданьске. Свой путь в ЛЕ продолжает донецкий Шахтер. В первом матче 1/8 финала турнира горняки обыграли немецкий Вольфсбург.