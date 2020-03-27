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Факти / Спорт

Карма для Ліверпуля: клуби АПЛ хочуть переграти сезон-2019/20 – The Athletic

Керівники кількох клубів англійської Прем’єр-ліги запропонували зупинити чемпіонат Англії сезону-2019/20 і повністю його переграти у майбутньому.

Також вони заявили, що грати в футбол за порожніх трибун невірно з морально-етичної точки зору.

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Відзначається, що для ухвалення підсумкового рішення анулювання, продовження або перегравання чемпіонату Англії за регламентом необхідно набрати чотирнадцять з двадцяти  голосів.

Нагадаємо, поточний розіграш чемпіонату Англії призупинений щонайменше до 30 квітня.

У чемпіонаті з 25-очковим перевагою над Манчестер Сіті лідирує Ліверпуль. Мерсисайдцям для здобуття чемпіонства залишилося дві перемоги.

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